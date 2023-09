Lachiude il bilancio del 2022/2023 con una. A riportarlo è Gazzetta.it che fa riferimento al dato pro-forma gennaio/giugno diffuso oggi dalla controllante: “Il risultato, non ufficiale, si ricava innanzitutto dalla somma algebrica tra la semestrale al 31 dicembre 2022 (-29,5 milioni) e il dato pro-forma gennaio/giugno 2023 (-81 milioni) divulgato oggi dalla controllante Exor che ha archiviato la semestrale del gruppo al 30 giugno 2023: somma che fa 110,5 milioni. Quel dato pro-forma, solitamente, non tiene conto delle ultime operazioni di calciomercato, per una questione di tempistiche. L’1 settembre la Juventus ha ceduto a titolo gratuitoall’Union Berlino comunicando che avrebbe caricato nel bilancio della scorsa stagione la svalutazione di 5,6 milioni. Il conteggio finale della perdita 2022-23, quindi, dovrebbe essere”.Come detto, il dato non è ancora ufficiale. Ildel club,, ufficializzerà l’esercizio al 30 giugno 2023.La perdita riportata da Gazzetta.it è pesante, ma un dato dona speranza. Nel 2021/2022, la Juventus perdeva, circa il doppio rispetto a quest’anno.