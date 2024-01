Mercato di gennaio, come si muoverà la Juve

"La nostra rosa la possiamo migliorare solo noi con il lavoro, abbiamo ragazzi bravi che stanno crescendo", così Massimilianoaveva risposto alle domande sul mercato. L'allenatore toscano nella sua carriera ha raramente dato indicazioni in questo senso. La sensazione però è che Allegri ci creda davvero a ciò che dice questa volta. Max non vuole prendere qualcuno solo perché c'è bisogno a centrocampo, per fare numero.La situazione economica del club da una parte e l’impossibilità di trovare un giocatore che faccia al caso suo dall’altra, portano la Juve a considerare anche la possibilità di non intervenire sul mercato, riferisce la Gazzetta dello Sport. La Juventus è ancora alla ricerca di un equilibrio finanziario. Tradotto, per poter acquistare bisogna prima vendere e sarà così ancora per qualche sessione di mercato. Allegri avrebbe voluto una mezzala di qualità, già pronta per la Serie A, un giocatore capace di fare la differenza subito.si sono messi al lavoro da tempo per cercare di accontentarlo, ma non è stato trovato il profilo giusto che potesse soddisfare contemporaneamente le esigenze economiche della Juventus e le richieste tecniche dell’allenatore.Giocatori comenon convincono del tutto l'allenatore, che fino ad ora ha puntato con forza sull'unità di gruppo e non vuole rischiare di cambiare questi sottili equilibri che si sono creati. Il discorso potrebbe cambiare se arrivassero offerte importanti per qualcuno (Soulé e Iling i più richiesti sul mercato). A quel punto ci sarebbero le risorse per un colpo importante. In ogni caso la dirigenza bianconera resterà vigile e valuterà eventuali occasioni che potranno presentarsi in questo mese.