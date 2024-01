Juve, quanto guadagnerà Yildiz?

Il terzo contratto in due anni: più che un record, una fotografia nitida della sua escalation. Se tutto andrà come da programmi, tra giugno e luglio Kenanfirmerà ilcon la, intenzionata a blindarlo fino al 2028 o al 2029: un segnale chiaro del desiderio di puntare su di lui a lungo, di farlo diventare sempre più centrale nel progetto. Come racconta La Gazzetta dello Sport, un contatto tra le parti c'è già stato a inizio settimana, quando il suo agente era a Torino di ritorno dall'Arabia Saudita (e sotto la Mole c'era anche la sua famiglia); altri incontri sono in programma nei prossimi mesi, quando si discuterà anche di numeri.L'allungamento dell'intesa, infatti, sarà accompagnato da un sostanzioso aumento dell'ingaggio per Yildiz, che attualmente guadagna intorno ai 300-350 mila euro con i bonus: di questo passo in estate gli verrà triplicato lo stipendio, che con i bonus potrebbe anche superare il milione. Un premio economico in linea con il suo nuovo ruolo, ma anche una mossa concreta per allontanare le insidie estere: dal, club abituato a investire sui talenti, al Liverpool, fino a Lipsia e Arsenal.