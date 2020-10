Come sarà la nuova Serie A? Ecco l'analisi delle favorite sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Alla comprensibile ricerca di identità, con il terzo tecnico in tre stagioni, la Juve per la prima volta non s’affaccia da vincente. Ancora tante incognite (sistema, formazione) e l’impressione di acquisti di lusso non tutti mirati. Più di Chiesa, ennesimo laterale, serviva il play (Locatelli) mancante: risparmiati 30 milioni, si rischia un mancato ricavo del doppio se Arthur, bel giocatore, non dovesse calarsi in un ruolo non suo e McKennie mostrasse limiti. Non c’è l’uomo dalla visione panoramica. In tre sembrano all’altezza: Inter, Atalanta e Napoli".