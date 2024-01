Il profilo di Tiago Djalò

Sei mesi per ambientarsi e recuperare la forma dopo il brutto infortunio al crociato rimediato a marzo, per poi prendersi a tutti gli effetti ladalla prossima stagione. È già ben delineato il piano per Tiago, che ora sembra essere molto più vicino ai bianconeri che all'. Se oggi il portoghese sarebbe "solo" un'alternativa in più per Massimiliano, un domani sarebbe con tutta probabilità un titolare, andando a prendere il posto del partentecome braccetto di sinistra nel 3-5-2 con la disponibilità ad essere schierato anche nella difesa a quattro, in caso di cambio modulo.Come scrive La Gazzetta dello Sport, il classe 2000 ammirato in Francia - neldove giocava anche Timothy Weah - prima dell'infortunio ha tutto per affermarsi anche in Italia, dove ha già vissuto per sei mesi ai tempi della Primavera del Milan: fisico (è alto 190 centimetri), passo (ha corsa veloce specialmente sul lungo), tecnica e personalità. Insomma sembra essere il mix perfetto per completare la batteria composta da Gleison Bremer, Federico Gatti e Danilo. Se deciderà davvero di imboccare la strada per Torino, si troverà di fronte a sei mesi disotto la guida di un maestro dell'organizzazione difensiva come Allegri, per ambientarsi senza pressioni, dopodiché potrà iniziare a stupire.