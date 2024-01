Vincere contro Sassuolo e Lecce per superare l'Inter in classifica (con una partita in più), questo era l'obiettivo prefissato da Allegri. Il primo ostacolo è stato superato, il secondo lo affronterà domenica in trasferta. E la Juve può contare su una rosa nel miglior momento di forma, scrive la Gazzetta. Lo dicono i dati dell’attacco in maniera chiara, ma lo dice anche la lettura in filigrana delle condizioni dell’organico: col Sassuolo sono tornati Rabiot che aveva saltato il Frosinone in coppa, Chiesa che aveva perso le ultime due gare per un problema al ginocchio e Alex Sandro che non aveva giocato le ultime quattro partite.