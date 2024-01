Stando a La Gazzetta dello Sport, una delle opzioni per la cessione di Moisein prestito in queste settimane di mercato invernale può essere l', una delle squadre estere che si sono interessate a lui insieme al(in Italia restano vive le piste Monza e Fiorentina). In cambio del suo cartellino per sei mesi il club spagnolo ha offerto alla, sempre a titolo temporaneo,, esperto centrocampista classe 1994. La situazione è da monitorare: il giocatore era già stato indicato come una possibile alternativa a Jordan Henderson.