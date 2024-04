La Juventus per la prossima stagione sta pensando ad un nuovo regista, visto che Manuel Locatelli non ha convinto. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, c'è una soluzione su cui si sta già lavorando alla Continassa, dove Fagioli, che s’allena regolarmente pur non potendo giocare (la sua squalifica terminerà tra un mese, in tempo per scendere in campo nell’ultima di campionato con il Monza) si sta perfezionando nel nuovo ruolo. Sicuramente il suo recupero sarà prezioso, perché il numero 21 ha piede e talento.