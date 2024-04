Stando a La Gazzetta dello Sport, ieri sera Dusanha incontrato il commissario tecnico della Serbia, Dragan, presente all'Allianz Stadium per osservare la sua prestazione nel match trae Milan. L'allenatore, come un padre, ha poi ascoltato il numero nove prima di uscire a cena con lui e Filipin un ristorante di Torino. I due si aspettavano sicuramente di festeggiare insieme, ma alla fine la presenza del mister è stata comunque un modo per staccare la testa da un momento difficile e pensare ai prossimi appuntamenti.