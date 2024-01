Del Piero scrive a Yildiz e nasce un'amicizia: il retroscena

Yildiz, il paragone con Del Piero

Tutto è iniziato il 23 dicembre, quandogioca la prima da titolare con la Juve e segna dopo solo 12 minuti. Esulta con la linguaccia, imitando l'idolo Del Piero, di cui aveva un poster in camera. Lo aveva già fatto quando realizzò il gol con la Turchia contro la Germania poche settimane prima, ma indossando la maglia bianconera, ha tutto un altro effetto. Dopo l'exploit di Kenan, è arrivato il messaggio dell'ex capitano della Juve, che ha scritto direttamente al 18enne per congratularsi del gol.Da quel primo contatto si passa poi ad una telefonata e nasce in fretta una sorta di amicizia, riferisce la Gazzetta dello Sport. Yildiz eora si sentono di frequente, spesso dopo le partite della Juve. Alex è rimasto evidentemente colpito dall'impatto che l'ex Bayern Monaco ha avuto fin da subito. Nonostante una distanza che li separa di 31 anni, i due sembrano avere molte cose in comune, in campo e fuori. Del Piero è stato un professionista modello e Yildiz vuole ripercorrerne le orme, innanzitutto nello stile e pare già sulla buona strada.Del Piero quando arrivò a Torino venne inserito nella rosa della Primavera, come successo a Yildiz, che però rispetto ad Alex ha dovuto aspettare un po' di più per mettersi in mostra in prima squadra. Del Piero segnò cinque gol nelle sue prime 14 gare tra i "grandi". Kenan è fermo a tre in 13 (anche se solo sei da titolare). Adesso però sembra difficile immaginare una Juve senza il turco. Di sicuro, come aveva fatto Alex, ha già posto il marchio di fabbrica a una tipologia di gol. Alex si accentrava da sinistra e con il destro a giro scavalcava i portieri. Yildiz invece, partendo sempre da sinistra e accentrandosi, stringe sul primo palo calciando di potenza e precisione.