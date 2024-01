La questione del rinnovo diallanon è al centro delle discussioni attuali. Con un contratto valido fino al 2025, l'allenatore gode della piena fiducia della proprietà. La trattativa per un possibile rinnovo non è attualmente una priorità, e la sua posizione sarà probabilmente oggetto di discussione al termine della stagione. Questa situazione offre stabilità e concentrazione per la squadra, consentendo a Allegri di concentrarsi pienamente sulle sfide in corso e consolidando il suo rapporto con la società, con eventuali trattative future destinate ad avere luogo in un contesto più opportuno.