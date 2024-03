La Gazzetta dello Sport specula sulla formazione dellain vista della sfida in trasferta contro la, in programma sabato prossimo, ultima partita prima della Pasqua. Un match dove, per motivi diversi, saranno assenti sia Vlahovic che, pilastri del reparto offensivo. Le loro assenze rappresentano un duro colpo per Allegri, che per ovviare a questo vuoto sta considerando l'opzione di far partire dal primo minuto Moise, ancora alla ricerca del suo primo gol stagionale, in coppia con Federico. Al momento, sembra che il giovane turcosia destinato alla panchina, ma tutto può ancora cambiare prima del fischio d'inizio. La Juventus dovrà affrontare la sfida con astuzia e determinazione per superare questa importante assenza e conquistare i tre punti.