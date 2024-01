Il ritorno di Adrienper il big match di domenica contro l'sarebbe davvero fondamentale per la. Anche perché, come scrive La Gazzetta dello Sport, ora c'è anche un piccolo dubbio relativo a Weston, che ha chiuso la partita con l'Empoli con unadolorante e domani verrà visitato in ottica San Siro. Il francese, così come Federico Chiesa, dovrebbe rientrare in gruppo tra mercoledì e giovedì . E per Massimiliano, che anche in questa stagione lo ha sempre considerato un pilastro, sarebbe sicuramente un grande colpo, al di là delle condizioni dello statunitense.