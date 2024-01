Laha deciso di non cercare un sostituto per Moisenel caso in cui il giocatore optasse per un prestito all'Atletico Madrid fino a fine stagione. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la squadra bianconera si ritiene sufficientemente coperta in attacco, specialmente con l'emergere di. Per il ruolo di quinta punta, potrebbe essere presa in considerazione l'opzione di "promuovere" uno tradalla Next Gen in Serie C, integrandoli così nella prima squadra. Questa decisione evidenzia la fiducia della Juventus nei giovani talenti interni, mostrando la volontà di offrire opportunità ai giocatori della propria cantera.