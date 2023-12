Laha come obiettivo primario per il mercato di gennaio un, complici le squalifiche di Nicolò Fagioli e Paul Pogba. L'identikit perfetto sarebbe quello di un giocatore con un buon piede, in grado di fornire anche gol e assist. Il sogno infatti sarebbe Teundell'Atalanta, sogno che però rischia di rimanere tale. Ecco perché Giuntoli e Manna sono al lavoro per un piano B, come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport. Nonostante il no al Decreto Crescita si lavora comunque per grandi colpi di mercato.DI CHI SI TRATTA?- Tra le mura della Continassa torna a riecheggiare il nome di Georgiydello Shaktar Donetsk. Giocatore ventunenne già osservato e promosso dal vivo da Giuntoli e Manna. Giocatore valutato circa 30 milioni dal club ucraino, quindi prima di cercare il giocatore la Vecchia Signora deve vendere. Sulla lista dei possibili partenti c'è Samuel Iling Junior.