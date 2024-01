Juve-Inter: i calendari a confronto

. Come scrive La Gazzetta dello Sport, ora laha un'enorme occasione di ribaltare le gerarchie del campionato diventando lepre anzichè cacciatore, per usare una metafora cara a Beppe Marotta, superando l'che andrà poi ad affrontare a San Siro il 4 febbraio. Ci sono tanti "se", è vero. E il primo passa da questa sera, perché se Massimilianonon riuscirà a battere iltra le mura amiche dell'Allianz Stadium ogni discorso sarà vano, o comunque avrà un peso diverso. Nel caso in cui oggi tutto andasse per il meglio, invece, domenica i bianconeri avranno la possibilità di volare a +1 vincendo con ilnella giornata che vedrà la rivale rimanere con un asterisco in classifica per via dellaLo step successivo? Il fine settimana che vedrà prima la Juve ospitare l'e poi l'Inter scendere in campo alla stadio Franchi contro la più ostica, in un turno che potrebbe davvero dire tanto sul momento delle due squadre e proiettarle a uno scontro che più diretto non si può, per quanto magari non sarebbe ancora decisivo. E così - con un "Pensaci, Simone. Rotazioni giuste, per non rallentare" - Gazzetta invitaa riflettere bene sugli uomini da impiegare in Arabia, perché ogni scelta in questo senso potrebbe rivelarsi cruciale. Anche perché, guardando ancora più avanti, subito dopo il big match, mentre la Juve si troverà di fronte l', l'Inter dovrà vedersela con la. E quello sì, che potrebbe essere un vero spartiacque.