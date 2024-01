Juve, Yildiz 'allontana' Kean: succederà anche con Chiesa?

Laha preso informazioni per Albert, iniziando a riflettere su un'offerta da presentare ala giugno. Lo ha reso noto Sky nella serata di ieri e lo ha confermato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando che alla Continassa "devono prepararsi a qualsiasi eventualità per il futuro". E il tema, nello specifico, riguarda Federico, il cui contratto è - come ben noto - in scadenza nel 2025, con le trattative per il rinnovo in corso da tempo. Al momento, in realtà, non sembrano esserci segnali che facciano pensare a un addio del classe 1997. Ma è anche giusto, in questi casi, mettere un po' le mani avanti.Ciò che è certo, intanto, è che l'altra seconda punta nello scacchiere bianconero sarà Kenan, sul quale nelle ultime settimane si sono accesi i riflettori di tutta Europa. A "pagare" la sua esplosione, ora, è soprattutto Moise, che sembra destinato a partire in prestito già a gennaio. Ancora da capire, invece, se e come questa nuova "dinamica" influirà anche sullo stesso Chiesa, che in questa fase ha perso un po' di continuità per via dei problemi fisici. Il 26enne islandese Gudmundsson, intanto, è un'idea. Che sicuramente verrà approfondita.