La #Juventus fa sul serio per Mauro #Icardi: Paratici è in pressing da tempo e ha messo sul piatto un quinquennale da 8 milioni a stagione per l'argentino. Il #Napoli - in caso di partenza di Insigne - è pronto a tornare alla carica. No di Mauro&Wanda all'estero. #Inter vuole 60M — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 3, 2019

Il futuro di Mauroall'Inter resta quantomai in bilico. Antonio Conte non ha intenzione di confermarlo nel progetto nerazzurro in vista della prossima stagione e Fabio Paratici fiuta il grande colpo per la sua. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero messo sul piatto un contratto. E il Napoli, in caso di partenza di Lorenzo Insigne, è pronto a rifarsi sotto per Icardi.