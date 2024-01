Calciomercato Juve, il perché del no a Henderson

, ma la decisione finale di non procedere con l'operazione è maturata dopo un approfondito confronto che ha coinvolto tutte le componenti dell'area tecnica del club. La prospettiva di Henderson avrebbe rappresentato un rinforzo di supporto per i giovani senza alterare la percezione attuale del campionato, dove la Juventus segue l'Inter. Tuttavia, l'idea di veder i bianconeri inseguitori dell'Inter è stata considerata un'opzione improbabile data la sostanziale differenza di esperienza tra le due squadre.L'ex capitano del Liverpool, desideroso di lasciare la Saudi Pro League per tornare in Europa,. Sebbene in Arabia Saudita percepisca un ingaggio elevato, il suo entourage ha proposto una cifra, con la possibilità di un'opzione per un altro anno in base a obiettivi prestabiliti.Dalla Continassa hanno valutato attentamente i pro e i contro dell'operazione, considerando anche il fatto che Henderson non ha mai giocato in Serie A e non conosce la lingua italiana, fattori che avrebbero potuto allungare il suo periodo di adattamento. Allegri, tuttavia, ha mostrato fiducia nei giovani talenti interni, citando giocatori comecome opzioni valide nel reparto di centrocampo. L’allenatore è attratto anche da, che è una mezzala di qualità e da qualche settimana nella lista dei convocati.. Alla fine, la Juventus ha deciso di non procedere con l'approfondimento su Henderson, mantenendo la sua attuale configurazione di squadra.