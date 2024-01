Stando a La Gazzetta dello Sport, Nicolòpotrebbe tornare in campo con lanel finale di stagione, quando sarà terminata la suaper il. Al centrocampista classe 2001 potrebbe essere concesso uno spezzone di gara durante l'ultima giornata di campionato, il 26 maggio in casa contro il, mentre in caso contrario bisognerà aspettare la prossima stagione per rivederlo. Proprio ieri l'azzurro ha partecipato al primo incontro previsto nel suo percorso di riabilitazione e organizzato con l'Ordine degli Psicologi, esprimendo proprio il desiderio di tornare presto a giocare con i compagni.