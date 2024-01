Juve, solo una strada per fare 'vero' mercato

Nulla di certo, in realtà. Ma alla Continassa, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si sta gradualmente facendo strada l'ipotesi che a gennaio la squadra possa rimanere così, nonostante le defezioni di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Motivazioni tecniche si intrecciano nei ragionamenti a quelle economiche, oltre che alla fiducia crescente in un gruppo che sta dimostrando di essere all'altezza dell'obiettivo scudetto. Certo, è vero che possono bastare un infortunio o una squalifica per far diventare la coperta corta, ma Massimilianoè abituato a fare di necessità virtù, ed essendo un aziendalista è ben consapevole che in questa fase avrebbe poco senso spendere soldi per un "ripiego": se il giocatore che vorrebbe - Teun- è irraggiungibile, meglio restare così e puntare sui giovani.L'unico modo per poter prendere qualcuno sarebbe quello di piazzare sul mercato qualcun altro, e in questo momento gli unici bianconeri ad avere richieste sono i giovani (Matiase Samuelsu tutti, oltre a Kenan), un sacrificio che la Juve non vorrebbe fare. Inoltre ad Allegri servirebbe un giocatore pronto a inserirsi subito nel gruppo, uno che già conosce la Serie A, motivo per cui Pierre-Emilee Kalvinnon lo hanno mai convinto fino in fondo (così come Lazar, a un passo dal Napoli). Quindi, forse, meglio risparmiare e attendere l'estate. Poi, si sa, nel mercato tutto può succedere.