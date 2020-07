Lo scudetto più umano. Lo racconta Garlando nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Per la Juve imbattuta di Conte o per quella dei 102 punti o per quella a 5 stelle di Allegri si spesero iperboli. Questa, la nona, è la più umana e, come tale, fragile e contraddittoria. Lo siamo tutti. Ha già subito 38 gol, il doppio della prima di Conte. Dietro al Dybaldo, il migliore è stato Szczesny: tanto lavoro. C’era una volta la BBC. Le Juve precedenti hanno chiuso con la miglior difesa. Quelle ‘13-14 e ’14-15 anche col miglior attacco. Questa, per ora, non primeggia in nulla. Ha perso 18 punti da situazioni vantaggio. Lo scorso anno Allegri, che ha cromosomi capelliani (gol, partita in banca e ciao) solo 6. Non ha compensato con i gol fatti: 26 in meno dell’Atalanta. E neppure con il gioco. Sarri è arrivato per questo. Doveva plasmare una forte idea collettiva, per diventare più europea, più offensiva, meno speculativa. Tipo Guardiola o Klopp. E invece, paradossalmente, è stata la Juve più riassumibile in poche individualità: CR7 e Dybala. Doveva essere la Juve del palleggio, e quindi del centrocampo, invece è parsa spesso una ciambella col buco in mezzo. L’ultima Juve di Conte segnò 26 gol con 4 centrocampisti: Vidal (11), Pogba (7), Marchisio (4), Pirlo (4). La prima di Sarri ha 3 mediani ancora a 0: Bentancur, Matuidi, Khedira. Al massimo Pjanic e Ramsey con 3. Bernardeschi si è sbloccato ieri. L’Idea di Sarri si è vista poco, a sprazzi: il primo tempo col Napoli a Torino, i 24 passaggi per il gol di Higuain all’Inter, a San Siro... La Juve è rimasta in mezzo al guado della rivoluzione, perché CR7 non sarà mai uno che sgobba senza palla e Pjanic uno che gioca a due tocchi e difende in avanti, come Jorginho; perché il mercato non l’ha aiutato e la squadra (l’ambiente) non ci ha mai creduto fino in fondo. La Signora è scappata dal laboratorio di Sarri, come la creatura di Frankenstein, e ha giocato seguendo la sua indole".