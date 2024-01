Filipè tornato nel mirino dell', da dove per lui erano risuonate sirene già in estate. Al momento, stando a La Gazzetta dello Sport, per lui non è ancora arrivata nessuna offerta concreta, ma se in questo senso dovesse muoversi qualcosa nei prossimi giorni ladovrebbe correre ai ripari, perché sulla fascia sinistra non basterebbe Samuel. E il sostituto sarebbe già pronto: si tratta di Federico, che potrebbe diventare il più classico dei colpi last minute di mercato avendo già dato la propria disponibilità a tornare alla Juve anche per soli sei mesi, per aiutare la squadra che conosce bene e garantire più opzioni a Massimiliano, che ne conosce bene la duttilità di esterno, mezzala e all'occorrenza attaccante.Per vedersi riaprire le porte della Continassa a fine mese, in realtà, a Bernardeschi potrebbe bastare un'altra partenza: quella di Moise, sempre più vicino a un prestito vista l'esplosione di Kenan, che ha scalato posizioni e cambiato le gerarchie dell'attacco. Usato sicuro, insomma, per una Juve che ha bisogno di garanzie per credere nello scudetto. Il passare dei giorni dirà se davvero ci sarà spazio per Bernardeschi.