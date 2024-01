Chi sostituirà Kean?

Il trasferimento temporaneo di Moiseall'è imminente e si concretizzerà nel corso del weekend, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. L'attaccante lascerà laattraverso un prestito secco oneroso che si protrarrà fino al termine della stagione. Nell'estate successiva, Kean si siederà nuovamente al tavolo con la squadra bianconera, dato che il suo attuale contratto scadrà nel 2025, e si dovrà delineare il suo futuro contrattuale. Tuttavia, al momento, la priorità principale è garantirgli maggior tempo in campo. La Juventus mira a preservare l'alto valore del giocatore, mentre Kean focalizza la sua attenzione sull'Europeo e cerca continuità di gioco fino alla fine della stagione.Al contrario, alcuni giovani della Next Gen avranno l'opportunità di essere convocati in prima squadra e di rappresentare la quinta soluzione in attacco. All'Atletico Madrid, la competizione sarà intensa, ma Kean avrà l'opportunità di disputare più partite. Sarà quindi obbligato a mantenere un alto livello durante gli allenamenti, candidandosi per giocare non solo in campionato ma anche, eventualmente, in Champions League, soprattutto agli ottavi contro l'Inter