Juve, si avvicina Djalò: in settimana si può chiudere

Il piano per Djalò: possibile prestito?

Nel calendario dellanon c'è solo la Salernitana (e il Frosinone giovedì in Coppa Italia) ma anche il mercato che si accende con Tiago Djalò. Il d.t. Cristianoe il d.s. Giovannisi sono portati molto avanti nelle ultime 48 ore. Dopo l’intesa di massima raggiunta con la società francese (2-3 milioni più bonus), continuano i contatti con l’entourage del 23enne difensore portoghese per definire il contratto e arrivare alla fumata bianca. L’affare avanza e l’ottimismo cresce dopo il sorpasso sull’Inter, che con il giocatore aveva un’intesa verbale soltanto per l’estate e da svincolato.Al rientro dalla trasferta di Salerno, riferisce la Gazzetta dello Sport, hanno in programma un summit con gli agenti per portare a termine l’operazione. Salvo nuovi cambi di programma o inserimenti dell’ultimi ora – l’Atletico pare più defilato -, la Juventus potrebbe giungere al traguardo già nei prossimi giorni. A fare la differenza è la volontà del club francese di cedere subito il giocatore che ha voglia di tornare in campo senza aspettare il prossimo anno.Nei piani della Juventus, l’inserimento di Djaló sarà graduale: il portoghese arriverà subito, ma la seconda parte di stagione servirà soprattutto per fargli ritrovare la forma migliore in vista del futuro, quando raccoglierà a tutti gli effetti l’eredità di Alex Sandro (in scadenza). Djaló non sarà un “rinforzo pronto immediatamente”, bensì un investimento. Proprio per questo, una volta raggiunto l’accordo totale,o a qualche squadra italiana per consentirgli un minutaggio maggiore. Al momento prevale la prima idea.Doppio appuntamento con OR LIVE per oggi, 7 gennaio. Ci vediamo per il post Supercoppa Women e il post partita di Salernitana-Juventus con Marcello Chirico, Antonio Romano e i nostri inviati: da Cremona per la Juve Women Miriana Cardinale, all'Arechi ci aspetta Fabio Marzano.