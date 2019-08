La Juventus è alla ricerca di una sistemazione per almeno sei dei suoi calciatori, in uscita da Torino in queste ultime settimane di mercato prima del prossimo 2 settembre, data della chiusura delle trattative. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, saranno Daniele Rugani e Mario Mandzukic i primi due nomi in partenza dai bianconeri, con Fabio Paratici al lavoro per ridurre la rosa di Maurizio Sarri, soprattutto in ottica lista per la Champions League.