Le voci dall'Olanda trovano conferma questa mattina su La Gazzetta dello Sport. La. Il club olandese continua a chiedere 75 milioni di euro, mentre i bianconeri sono saliti a 67. Si può chiudere a 70 con qualche bonus legato al rendimento. L'accordo con De Ligt, come vi abbiamo anticipato in esclusiva su ilBiancoNero.com , è già totale, così come con il suo agente, Mino Raiola.