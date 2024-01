L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport conferma la clamorosa indiscrezione circolata già nella serata di ieri: Luigi, esterno offensivo classe 2004, è ormai sempre più lontano dalla, nonostante nei giorni scorsi il suo trasferimento a Torino sembrasse ormai cosa fatta, in parallelo con l'approdo alladi Dean Huijsen da cui comunque risultava slegato. Il giovane giocatore potrebbe quindi rimanere nella Capitale, dove è il capitano della Primavera giallorossa, per alcuni motivi personali non meglio specificati. La situazione sarà da monitorare nelle prossime ore.