Calciomercato Juve, le ultime su Dragusin

Le esperienze in prestito allaprima e alladopo hanno ulteriormente consolidato il percorso di Radu Dragusin , ex della. Un percorso che lo ha portato infine al passaggio definitivo al Genoa, che lo ha riscattato per. Inizialmente considerato un ottimo affare, la Juventus aveva la convinzione che il suo valore potesse crescere ulteriormente, motivo per cui, nell'accordo con il Genoa,, come riporta Gazzetta.it.Questa prospettiva si sta concretizzando in questa sessione di mercato, conambito da. Mentre, secondo le cronache di oggi, su di lui ci sarebbe un’accelerata anche del. Il sogno personale diè quello di giocare nella Premier League, e ciò potrebbe fruttare alla Juventus ulteriori 4-5 milioni di euro. Va sottolineato che questo successo non è casuale, ma è il risultato di un impegno diffuso in tutta la filiera della Juventus, dalla fase di scouting alle strutture tecniche coinvolte che hanno contribuito a plasmare Dragusin come un calciatore da top club.