C'è l'accordo tra Juve e Bayern Monaco per il prestito di Jerome Boateng. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, le due società hanno trovato un accordo di massima per il prestito del difensore tedesco che però toglierebbe spazio a Rugani e Demiral. Per questo, per il centrale toscano, si riapre la pista trasferimento. Rugani era stato tolto dal mercato ma la Juve ha cambiato idea , ora al suo posto può arrivare Boateng.