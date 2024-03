Juventus, i conti del mercato

. Come riflette La Gazzetta dello Sport in vista della partita di oggi all'Allianz Stadium, da qualche tempo la società nerazzurra ha iniziato a potersi permettere acquisti "da grande" come El Bilal Touré (29,1 milioni di euro) e Gianluca Scamacca (25,5), resi possibili grazie a cessioni particolarmente proficue: gli addii estivi - tra cui quelli di gente come Rasmus Hojlund e Merih Demiral - hanno infatti portato oltre 150 milioni nelle casse del club, che di conseguenza tra le due sessioni di mercato di questa stagione ha potuto spendere quasi 80 milioni più altri di bonus.A conti fatti, oltre tre volte la Juve, il cui fiore all'occhiello del recente passato è quel Timothyper cui sono bastati poco più di 10 milioni. Poi il riscatto di Areke qualche operazione low cost come quella per, fino agli arrivi a gennaio di Tiagoe Carlos. Si è capovolto tutto, in poche parole, con la Vecchia Signora costretta a centellinare le spese per via dei conti in profondo rosso e i bergamaschi improvvisamente nella parte del leone. Tra poche ore, comunque, a parlare sarà solo il campo.