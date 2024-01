Dopo tre mesi di digiuno,ha finalmente ritrovato il gol segnando ben tre reti in una sola partita, superando il numero di gol realizzati nell'intera stagione fino a quel momento. La tripletta del polacco si aggiunge alle brillanti prestazioni di Kenan Yildiz in Coppa Italia e al gol di Dusan Vlahovic contro la Salernitana. Federico, assente in tre partite su cinque dal periodo pre-natalizio fino ad oggi, ha fatto sentire la sua presenza segnando un rigore e lasciando il suo marchio a Genova.Questo significa che, nell'ultimo mese, tutti gli attaccanti della Juventus, ad eccezione di Moise Kean (fuori per infortunio dal 15 dicembre), hanno contribuito con gol, sottolineando il ritrovato equilibrio e la continuità dell'attacco della squadra.