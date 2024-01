Juve, le condizioni di Chiesa e Rabiot

Non arriveranno dal mercato, ma direttamente dalla Continassa. Lapotrà contare su due rinforzi last minute per il Derby d'Italia di domenica contro l', ovvero Federicoe Adrien, attesi in gruppo tra mercoledì e giovedì dopo gli stop per i rispettivi infortuni. E per Massimilianopeseranno entrambi come due grandi colpi. In questo inizio di 2024 il francese ha saltato la metà delle partite di campionato a causa di un affaticamento al polpaccio, mentre l'azzurro ha potuto giocare solo 33 minuti (con gol) contro il Sassuolo vivendo il resto delle gare da spettatore per colpa di un fastidio al ginocchio; tutti e due, inoltre, hanno dato forfait nei quarti di Coppa Italia.Come racconta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime due settimane Chiesa e Rabiot hanno lavorato con la testa all'Inter, pronti a riprendersi la scena proprio a San Siro. Due ritorni fondamentali, sia per le dinamiche del centrocampo sia, soprattutto, per l'attacco che in assenza del classe 1997 rischierebbe di trovarsi in una situazione di vera e propria emergenza con i soli Dusane Kenan. Allegri li aspetta con ansia, consapevoli che contro l'Inter anche un dettaglio potrebbe fare la differenza.

