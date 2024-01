Juve, Vlahovic saluta per finanziare il mercato?

. Per lui e per il club. Con le sue recenti prestazioni Dusanha convinto anche i più scettici, facendo capire (una volta per tutte?) che laci ha visto giusto due anni fa nell'effettuare un maxi investimento per strapparlo alla Fiorentina e alle altre rivali, così come a blindarlo con un ingaggio a salire da 7 milioni di euro a stagione (già diventati 10, appunto). Adesso i bianconeri si godono il suo momento d'oro - che sul campo si è tradotto in sei gol (più un assist) in cinque partite - ma guardano anche al futuro.Come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, un'eventuale cessione dell'attaccante in estate sarebbe compensata da un ricco incasso, che permetterebbe di finanziare il mercato. Difficile dire, ora, se davvero per lui si potrà parlare di addio tra qualche mese, ma solo guardando il bilancio l'ipotesi potrebbe essere presa in considerazione.