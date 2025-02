Gazzetta - Jorge Mendes a Torino: avvistato a cena con i genitori di Yildiz

Getty Images

Lo sbarco dia Torino, specialmente dalla caldissima estate del 2018, fa sempre notizia e soprattutto tanto rumore. Pochi giorni fa, il potente agente portoghese, che alla Juve ha portato tra gli altri Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo e per ultimo Francisco Conceicao, ha fatto capolino a Caselle.Nel corso del suo soggiorno torinese, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il procuratore lusitano sarebbe stato avvistato in un ristorante di Torino in compagnia dei genitori di Kenan Yildiz. Sarebbe stata diffusa anche un'istantanea a testimonianza del fatto, ma sarebbe stata prontamente rimossa dai social.





