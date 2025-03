Gazzetta - Jannik Sinner al JHotel per...Vlahovic: il retroscena

AFP via Getty Images



Sinner incontra Vlahovic, il motivo

Nella giornata di ieri c'era un ospite speciale al, si tratta del numero uno al mondo nel tennis Jannik. Il tennista si è visto più volte a Torino perchè in cura spesso al JMedical, ma questa volta è stato a pranzo al JHotel. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport c'è un motivo dietro alla visita del numero uno del tennis all'hotel bianconero e sarebbe legato al numero nove della Juventus Dusan Vlahovic.Infatti, Jannik e Dusan si conoscevano da diverso tempo ma non avevano mai avuto modo di potersi conoscere personalmente. Fino alla giornata di ieri quando Sinner è stato a Torino per questo pranzo. Nonostante il numero uno del tennis sia tifoso del Milan e si sia visto a San Siro in più occasioni nutre una grande stima verso Dusan Vlahovic, i due si sarebbero anche scambiati un regalo al termine del pranzo. Dusan ha regalato a Jannik la sua maglia numero 9 e Jannik ha regalato a Dusan una sua racchetta da tennis.





