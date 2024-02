Inter, niente turnover contro la Salernitana

Il calendario a confronto di Inter e Juventus nel prossimo mese

Inter-Salernitana (16 febbraio)

Inter-Atletico Madrid (20 febbraio)

Lecce-Inter (25 febbraio)

Inter-Atalanta (28 febbraio)

Inter-Genoa (4 marzo)

Bologna-Inter (10 marzo)

Atletico-Inter (13 marzo)

Inter-Napoli (17 marzo)

Verona-Juventus (17 febbraio)

Juventus-Frosinone (25 febbraio)

Napoli-Juventus (3 marzo)

Juventus-Atalanta (10 marzo)

Juventus-Genoa (17 marzo)

L'per almeno qualche ora potrà allungare in classifica e andare sul più 10. "Basterà" ai nerazzurri superare in casa la Salernitana e vivere una notte ancora più in fuga, aspettando poi che la Juventus scenda in campo con il Verona in trasferta (match in programma domani alle 18). E nella "corsa" scudetto, se ancora effettivamente esiste dopo le ultime settimane, da qui in avanti entrerà il fattore Champion League, visto che i nerazzurri martedì inizieranno il cammino a eliminazione diretta. Testa quindi alla super sfida europea? Simone Inzaghi ha altre idee.Quale sia la priorità dell'Inter in questa stagione lo si vedrà nuovamente questa sera, quando la squadra del tecnico piacentino sarà per gran parte la migliore possibile, con pochissimo turnover.asseconderà così la "volontà" della proprietà. In privato, ma anche in pubblico, il club è stato chiaro su cosa conti davvero, ovvero vincere lo scudetto. Mettere in sicurezza il campionato, aggiungere ancora spazio tra sé e la, è il mantra interista.