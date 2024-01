Massimilianoparla per metafore: dalle lepri e i cacciatori, alle guardie e i ladri. Ieri ha usato un nuovo paragone per Juventus ed Inter: Jannike Novak, due grandi del tennis. "Inzaghi non risponde mai e comunque fa sempre sfoggio di eleganza. Lasciando perdere la dialettica e tornando al campo, si può solo applaudire il lavoro di entrambi. Inzaghi ha plasmato l’Inter più bella degli ultimi anni, e forse non solo" scrive la Gazzetta dello Sport oggi.