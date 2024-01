Mai come ora la tensione in casa Inter è stata alta per la pressione che la Juve sta esercitando alle sue spalle. I bianconeri sono a due punti e in piena lotta Scudetto e i nerazzurri, adesso, ne sono consapevoli. Questo quanto filtra dall'Inter secondo Gazzetta dello Sport. In particolare, a preoccupare Simone Inzaghi è il precedente di due anni fa, quando la squadra era in lotta con il Milan per il campionato e cadde a Bologna, in una partita che l'Inter aveva recuperato. Proprio come accadrà quest'anno, quando i nerazzurri affronteranno l'Atalanta a fine febbraio, gara che si sarebbe dovuta giocare il prossimo week end ma che è posticipata per la Supercoppa.