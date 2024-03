Zhang e l'Inter: la situazione

Il ritardo nella chiusura delle trattative dei rinnovi di contratto non è dovuto solo alla mancanza di urgenza o alla volontà di mantenere alta la concentrazione della squadra in un finale di stagione ormai tranquillo. La ragione principale è la necessità dell'approvazione da parte di, considerando che si stanno discutendo aumenti sostanziosi che porteranno il monte ingaggi dell'Inter oltre i limiti previsti e richiederanno la garanzia di uscite di altri giocatori.Tuttavia, Zhang è assente da Milano da nove mesi. Dopo la finale di Istanbul, il presidente è rimasto diverse settimane in città, ma è poi tornato in Cina e da allora non è più rientrato. I contatti con la dirigenza avvengono solo telefonicamente e non ci sono informazioni riguardo a una data di ritorno. Non è nemmeno chiaro se Zhang potrà partecipare alla possibile festa scudetto tra un mese.Inoltre, la scadenza più importante per il futuro dell'Inter non è quella dei rinnovi contrattuali, ma la rinegoziazione del pesante debito con Oaktree, che scade il 20 maggio, e le relative condizioni. Da questo dipenderà anche il mercato in entrata e in uscita dell'Inter., ma resta da capire quando potrà farlo.