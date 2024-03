L'Inter è uscita dalla Champions League e la delusione è anche economica. L’approdo fallito ai quarti di finale, senza contare altre eventuali qualificazioni, provoca un mancato introito di circa 20 milioni di euro, tra premio Uefa e incasso a San Siro, scrive la Gazzetta dello Sport. L’eliminazione pesa, toglie un margine di manovra potenziale ai dirigenti. In più, abbassa il valore della rosa; un giocatore che si ferma agli ottavi e non arriva in fondo ha meno mercato. Esempio facile facile: i 53 milioni incassati per Onana l’estate scorsa sono stati possibili perché l’Inter è arrivata fino a Istanbul. Altrimenti la valutazione sarebbe stata inferiore.