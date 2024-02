Mentre vede la suavolare in campo, con tanto di reazione social dopo la vittoria contro la, fuori Stevenha una missione non semplice: l'obiettivo è rifinanziare il prestito in scadenza del club nerazzurro, per cui il 20 maggio sarà la data X, quella in cui scade il termine per la restituzione di oltre 350 milioni (275 più gli interessi) prestati dal fondo americano. Il rifinanziamento, come spiega La Gazzetta dello Sport, è l'opzione preferita da, ma per metterla a punto sarà difficile andare oltre la fine di questo mese, o poco più. Le alternative però non sono tante. La vendita del club è complicata: il miliardo e duecento milioni di valutazione minima per acquistare l'Inter hanno infatti frenato gli eventuali compratori. Lo stesso presidente non vuole concentrarsi sul breve periodo, anzi si vede al timone sul medio termine.