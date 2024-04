Inter, Zhang rimane: cambia il fondo

Importanti novità per il futuro societario dell'Inter. Cambia uno degli attori. Ma il finale del film è sempre lo stesso: Steven Zhang si tiene l’Inter, riferisce la Gazzetta dello Sport. Il compagno di viaggio, però, non sarà più il fondo californiano Oaktree ed è un cambio d’orizzonte deciso.Nell'ultima settimana, si legge, la trattativa parallela che il presidente dell’Inter aveva avviato con un altro fondo ha subito un’accelerazione, al punto che il tutto dovrebbe chiudersi anche in anticipo rispetto alla famosa scadenza del 20 maggio. L’identikit del nuovo partner porta a un fondo britannico, che sarebbe disposto a garantire a Zhang un finanziamento di durata triennale di circa 400 milioni di euro e con un tasso di interesse non troppo diverso rispetto al 12% ancora attivo con Oaktree.