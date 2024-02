Da quando allena l'Inter non aveva mai tenuto la sua squadra così tanto davanti al video. Quattro sessioni in cinque giorni, da mercoledì a domenica mattina. Simone Inzaghi ha fatto vedere ai suoi giocatori ogni dettaglio della Juventus, analizzando sia alcune partite di questa stagione sia le semifinali di Coppa Italia della scorsa stagione che hanno regalato ai nerazzurri l'accesso alla finale. Questo ciò che riporta la Gazzetta dello Sport. L'ex allenatore della Lazio si è concentrato in particolare sulle palle inattive, giudicate la più concreta fonte di pericolo dei bianconeri che hanno elementi abili a calciare in maniera tagliata e forte, ma soprattutto diversi giocatori bravi nel gioco aereo. Risultato? I saltatori di Allegri non hanno fatto male e nell'arco di due gare, quella d'andata e quella di ritorno, Danilo e compagni hanno concluso nello specchio della porta difesa da Sommer una volta e... mezzo, sempre con Vlahovic