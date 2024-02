Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, il racconto della partita vissuta da Simone"Che per lui la partita fosse “speciale” si è visto anche dall’atteggiamento in panchina: Simone è stato tarantolato perfino più del solito, al punto da prendersi un giallo evitabile dopo una rimessa contestata. Era diffidato e a Roma contro la squadra di De Rossi dovrà andare in tribuna. Una macchiolina sul trionfo che non è andata giù: «Mi sono arrabbiato tantissimo, spesso le mie ammonizioni sono state meritate, stavolta no: era un derby d’Italia, una partita così sentita, i giocatori in campo sono stati correttissimi e noi abbiamo cercato sempre di far lavorare bene tutti…. Purtroppo sono uscito dall’area tecnica e mi dispiace: meglio a me che a uno dei miei giocatori, ma pensare di non essere sabato in panchina è una piccola amarezza, ma è già capitato in passato»".