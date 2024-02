Il commento di Stefano Agresti a Gazzetta.it, dopo"Ci sono due vincitori dopo Inter-Juventus. Uno è Calhanoglu, un giocatore straordinario, un campione di livello straordinario. Gestisce i ritmi, contrasta, attacca, illumina il gioco, a volte lo addormenta, Un campione assoluto. Il secondo vincitore è l’arbitro Maresca che non ha sbagliato praticamente niente, metro di giudizio uniforme, ha gestito benissimo. Lo criticavano da prima, sottolineiamo che ha azzeccato praticamente tutto. Lo sconfitto è Vlahovic, un grande centravanti non può sbagliare quel controllo. Può non fare gol, però quel controllo è grave in una partita che si gioca sugli episodi".