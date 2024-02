Il commento su Gazzetta di Luigi Garlando:"L’ultimo incrocio, allo Stadium, è stato di una bruttezza rara. Le lezioni imparate nei quattro scontri precedenti sono servite più a incartare l’avversario che a superarlo. Allegri e Inzaghi temevano le ripercussioni di una sconfitta più che desiderare la spinta di una vittoria. Chiesa cucinò il vantaggio di Vlahovic con uno strappo alla Kostic; Lautaro posò il pallone in meta dopo una bella azione alla mano: Sommer, Dumfries, Barella, Thuram… Biglietti da visita: le giocate della Juve, il gioco dell’Inter. Domani sarà più difficile vedere una partita così bloccata, perché i due allenatori hanno più bisogno di vincerla; perché il traguardo è più vicino; perché la Juve è cresciuta in qualità e ha un Yildiz in più. In coda a quel triste 1-1 novembrino, quando Kenan era ancora imprigionato in un piumino, scrivevamo: «Noi restiamo convinti che Yildiz, acclamato in Turchia, potrebbero dare tanto a questa squadra arida di talento». Lo ha dimostrato. È il dubbio della vigilia: lui o Chiesa. E se alla fine vincesse di corto muso Miretti?".