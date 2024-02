Inter-Juventus: come ha arbitrato Maresca?

La Gazzetta dello Sport analizza cosìdal punto di vista arbitrale: "Al 7’ non è da giallo, mentre all’11’ p.t. c’è un intervento al limite disu: la palla non la prende, il piede sì. Al 32’ p.t.,impatta prima il pallone ma nello slancio mette in pericolo l’incolumità di: il giallo è corretto. Nel vantaggio interista, “check” per valutare posizione di(tocca la palla?) e soprattutto un eventuale colpo di mano di Thuram: autogol regolare. Bremer-Thuram (31’ s.t.): duello, spallata, mai rigore".Una buona prestazione, dunque, per il fischietto della gara Fabio, sul quale erano puntati i riflettori di tutti. Per lui, secondo la rosea, una prestazione da 7 pieno: "Attenzione, argomentazione, supporto giusto del Var nell'autogol e valutazione consona della sportellata fra Bremer e Thuram. Manca un giallo a Dimarco".