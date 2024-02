Dusanieri sera, nella gara tra Inter e Juventus, ha sbagliato uno stop apparentemente semplice, sprecando un'occasione che avrebbe potuto essere decisiva. La Gazzetta dello Sport oggi l'ha analizzata così:"DV9 è solo, può pure calciare di prima con il sinistro e prendere in controtempo Sommer. Invece opta per lo stop, ma la palla gli scivola troppo in avanti e quando la raggiunge con il sinistro per battere a rete è ormai tardi, c’è il piedone di un avversario a chiudere. Dusan si mette le mani sul volto, sa di averla combinata grossa. E di sicuro starà ripensando a quel momento anche adesso. E’ stata la sliding door di Inter-Juve, chissà del campionato. La nota positiva? Per questa stagione, niente più San Siro".