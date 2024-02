Inter-Juventus: il retroscena su Allegri

La Gazzetta dello Sport, sulle pagine dell'edizione odierna, analizza ciò che è andato storto a San Siro per la squadra bianconera, che ha palesato tutti i propri limiti al cospetto di una rivale decisamente forte, ben organizzata e cinica. Secondo la rosea il piano di Massimiliano, già tentato (con successo) in altre occasioni, era chiaro: blocco basso per ripartire negli spazi; nel primo tempo, però, è riuscito solo una volta, con Dusanche ha fallito l'occasione dell'1-0. Il serbo, peraltro, così come Kenan, si è trovato spesso isolato: quasi impossibile il dialogo tra i due attaccanti bianconeri, che hanno sofferto molto la fisicità degli avversari.Nemmeno i cambi sono riusciti a dare una svolta: da Federico, Timothye Fabiosono mancate concretezza e qualità, mentre Massimiliano Allegri vedeva rimpicciolirsi minuto dopo minuto il sogno di trasformare l'impossibile nel possibile. Il tecnico ha corso, si è sbracciato e ha consumato la solita quantità industriale di bottigliette di acqua, ma niente da fare: ieri è mancato anche il cinismo alla sua Juve, che nel resto del campionato era sempre stata chirurgica nel colpire l'avversario, anche quando creava poco, mentre questa volta ha fallito la grande chance del vantaggio e nella ripresa, pur avendo qualche occasione, ha centrato la porta con un solo tiro,di questa Serie A. Un passo falso, da dimenticare al più presto.